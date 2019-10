Tranen in je ogen: ‘Steenrijk’ gezin verlicht zorgen voor ‘Straatarme’ familie

In ‘Steenrijk, Straatarm’ is iedere week weer te zien hoe een minderbedeeld gezin van leven ruilt met een stel dat niet afhankelijk is van een strikt budget. Elke keer levert het weer mooie en vooral tranentrekkende televisie op, wat ook gisteren het geval was. En het was het grootse gebaar van de familie Rouw dat het voor zowel het andere gezin als de kijkers thuis knap lastig maakte om het droog te houden.

In de nieuwste aflevering van Steenrijk, Straatarm is te zien hoe de familie Zark een week hun flat in Drenthe verlaat en intrekt in de vrijstaande woning van Vasco Rouw en zijn gezin. Vasco hoeft al van jongs af aan niet op de centen te letten, gezien hij al sinds zijn puberteit een goedlopende business heeft in het maken van games.

Klein budget

De familie Zark leidt een heel ander leven. Hij brak in 2013 zijn rug door een epileptische aanval, waardoor hij nu nog altijd flink wat inkomen misloopt. De schulden liepen op een gegeven moment hoog op, maar gelukkig zijn die inmiddels afbetaald. Dat neemt niet weg dat ze maar een klein weekbudget hebben; van een bedrag van 70 euro per week moet Daniël rond zien te komen met zijn gezin.

Nieuwe auto

Aan het einde van het programma is traditiegetrouw te zien hoe de twee gezinnen elkaar in real life ontmoeten. En op dat moment heeft Vasco een wel heel bijzonder cadeau in petto voor Daniël: een gloednieuwe auto. “Je hebt het echt verdiend”, zegt Vasco tegen Daniël, die in tranen uitbarst. “Als je positief in het leven staat, gebeuren er positieve dingen.”

Lees ook

#Huilen

Net als Daniël kunnen fans van Steenrijk, Straatarm het niet drooghouden wanneer Daniël en Vasco elkaar omhelzen. “Heel Nederland huilt”, luidt een van de reacties. “Even een traantje wegpinken…”

Heb je de aflevering gemist en wil je ‘m graag terugkijken? Dat kan hier.

Oh wauw.. dit is wel echt een heel mooi gebaar die auto 🤩🥰 #steenrijkstraatarm — 🌹 (@xxxKiimm) October 8, 2019

ZO LIEF! Wat een super actie van de Vasco en zijn vrouw. 🥺❤️ #steenrijkstraatarm — Romy 🤙🏼⚽️ (@MissxRomy) October 8, 2019

Wauw onbetaalbaar, zo lief en zo gul. Hij krijgt gewoon een auto 😱🥰. #SteenRijkStraatArm — Liefsxkimm (@liefsxkimm) October 8, 2019

Ooooh dit einde😢 Ben echt fan geworden van Vasco. Zo lekker gewoon gebleven en iedereen willen helpen, echt top. #steenrijkstraatarm — Fenne (@Fenn_ee) October 8, 2019

Wouw!!!! Ze geven hem een auto! Wat gaaf!!!!#steenrijkstraatarm — saskia zwanenburg (@destzo) October 8, 2019

Heel Nederland jankt, wat een mooi gebaar en zeer gegund! #steenrijkstraatarm — Monique Bartelds (@MoNyC67) October 8, 2019

#steenrijkstraatarm wat een geweldig gezin!!! Beide!

Zo'n super gebaar een andere auto! Echt top!! — es (@evos70) October 8, 2019

ff traantje wegpikken….ZO LIEF! Wat een super actie van de Vasco en zijn vrouw…..#steenrijkstraatarm — Jannie Trip (@JannieTrip) October 8, 2019

Mooie aflevering van #steenrijkstraatarm Super dat hij ze een auto geeft. Zoiets hoop ik elke aflevering te zien dat ze het ‘arme’ gezin een steuntje in de rug geven. — Biancaa (@Beliziaa) October 8, 2019

Wauw, wat vreselijk lief was dit zeg #steenrijkstraatarm ♥️ — AFCA (@xnikitakuss) October 8, 2019

Btw man met een goud hard damn… #steenrijkstraatarm — Kimberly (@kimberlyb0546) October 8, 2019

Wat een prachtige aflevering #steenrijkstraatarm beide kanten zijn mooie mensen — Judith B (@sjudithB) October 8, 2019

Bron: RTL Boulevard, Twitter | Beeld: still