Wat hebben de sterren vandaag voor jou in petto?

Steenbok

Waarschijnlijk loop je al te lang op je tenen. Sta eens stil bij jezelf. Je zou kunnen ontdekken dat je de laatste tijd aan zelfoverschatting lijdt. Neem op tijd een moment voor jezelf. Wanneer je iets wilt bereiken, is dit hét moment om diegene aan zijn of haar jasje te trekken. Wees dit keer niet zo bang om hulp te vragen en ga er gewoon voor. Je kunt nu namelijk bergen werk verzetten, als je er maar even de schouders onder zet. Bovendien is het voor een ander wel eens leuk om de kans te krijgen jou een handje te helpen.

Beeld: Sanne Bakker