Wat hebben de sterren vandaag voor jou in petto?

Steenbok

Er is zo veel gebeurd, maar toch voel je nog die vlinders. Het maakt je nieuwsgierig. Zou alles nog hetzelfde zijn? Je hebt een enorme behoefte om over je gebruikelijke grenzen heen te gaan. Je bent de oude gang van zaken nu echt zat. Goed, je hebt het recht om je eigen ding te doen, maar vergeet de mensen om je heen ook niet. Geheel onverwacht kun je vandaag een beetje onrustig zijn. Het gaat na een paar dagen weer weg, dus er is niets waar je je zorgen over hoeft te maken.

Beeld: Sanne Bakker