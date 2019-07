Wat hebben de sterren vandaag voor jou in petto?

Steenbok

Het is een goede dag om aan dingen te beginnen die je al een tijdje hebt laten liggen. Het zijn natuurlijk rotklusjes, maar ze blijven in je hoofd spoken, totdat je ze hebt gedaan. Het is helemaal niet leuk om er aan te beginnen, want je zult er andere dingen even voor moeten laten. Gelukkig krijg je veel voldoening wanneer je alles hebt afgerond en daarna kun je pas écht genieten van de leuke dingen die je wou doen. Zet je er dus eventjes toe, het is makkelijker dan je denkt.

Geen Steenbok, maar wel weten wat jou vandaag te wachten staat? Bekijk hier alle horoscopen.

Beeld: Sanne Bakker