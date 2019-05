Wat hebben de sterren vandaag voor jou in petto?

Steenbok

Oefening baart kunst. Als je mensen om je heen bewondert om wat ze kunnen, bedenk dan dat ook zij dit met vallen en opstaan hebben geleerd. Denk in ieder geval niet dat bepaalde dingen voor jou niet zijn weggelegd. Bedenk ook dat je niet in alles hoeft uit te blinken. Slechts weinigen worden een topatleet of vakman. Dingen gewoon als hobby doen geeft ook voldoening. Toch mag je aan je gevoel toegeven als je je verdrietig voelt. Ga er gewoon even doorheen.

Beeld: Sanne Bakker