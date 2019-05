Wat hebben de sterren vandaag voor jou in petto?

Steenbok

Er wordt ergens een besluit over genomen en dat heeft voor jou eigenlijk wel heel prettige gevolgen. Schreeuw het niet van de daken, maar geniet er zelf stilletjes van. Zo houd je het een beetje voor jezelf. Ga wel wat voorzichtiger om met je geld, want er staat geen geldboom bij je in de tuin. Als je nu even wat rustiger aan doet, heb je straks weer wat meer speelruimte. Dan kun je al die dingen die je graag doet weer ten volle beleven. In de liefde is het geluk niet zo aan je zijde.

Beeld: Sanne Bakker