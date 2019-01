Wat hebben de sterren vandaag voor jou in petto?

Steenbok

Als single staat je nogal een dag te wachten. Cupido is terug, en hij heeft een verrassing voor je. De vonken vliegen eraf tussen jullie. Ook wanneer je een relatie hebt, is er weinig te klagen. Je wederhelft verrast je met iets speciaals. Wat je vandaag ook doet, forceer niets. Zeker wat betreft de liefde. Je weet namelijk niet goed of die gevoelens ook wederzijds zijn. Dat maakt je een beetje onzeker. Toch is het geen optie om te gaan pushen. Wacht gewoon nog eventjes af.

Beeld: Sanne Bakker