Nederland valt als een blok voor Staatsloterij-hondje Frekkel uit kerstcommercial

Kerstreclames maken altijd nét even wat meer los bij de mens dan andere spotjes. De Staatsloterij gooit dit jaar hoge ogen met een commercial waarin een klein, aandoenlijk hondje de hoofdrol speelt. Op sociale media regent het positieve reacties.

De ultieme beloning

In de tranentrekker koopt het baasje van het spillebeentje Frekkel een staatslot, waarna deze met zijn vrouw droomt over het winnen van de loterij. Als Frekkel zijn baasje hoort zeggen na de winst “alleen nog maar mooie dingen te willen”, neemt de ogenschijnlijk onzekere viervoeter – die in de spiegel ontdekte dat-ie niet moeders mooiste is – ’s nachts de benen. Een dag later loven zijn baasjes de ultieme beloning uit voor het terugbrengen van het hondje.

Allemaal dol op Frekkel

Frekkel, een eerder dit jaar in Slovenië gevonden verwaarloosd zwerfhondje dat inmiddels een warm thuis gevonden heeft in Praag, steelt massaal de harten van Nederlandse tv-kijkers. Op Twitter wordt de hashtag Frekkel enorm veel gebruikt en vliegen de complimenten de Staatsloterij om de oren.

Mini-docu

Omdat veel mensen zich erg benieuwd zijn hoe het nu met Frekkel (die eigenlijk Pistacio heet) gaat, werkt de Staatsloterij aan een mini-documentaire over het hondje. “Daarin is onder meer te zien hoe het hondje werd gevonden in Slovenië en hoe het reutje zich tijdens de opnamen van de commercial gedroeg”, aldus campagnemanager Froukje Claes tegen het AD. De video wordt binnenkort gedeeld op social media.

Bron: AD | Beeld: Still

Oké – vergeet alle supermarkt reclames. Not touching any nerves. Maar toen ik deze vanavond zag kwam er pas écht een brok in m’n keel…. 🐶🐾 #Frekkel ⁦@ArjanTiman⁩ Zielig loterijhondje Frekkel raakt Nederland diep in het harthttps://t.co/655bQU0Q7t — Yvonne de Baay, (@yvonnedebaay) December 11, 2018

Ik wil ook een #Frekkel 💕 — Conchita Galarza (@Conchita1971) December 11, 2018

Heb ik net gehuild bij de reclame van de @staatsloterij? Misschien #Frekkel — Chantal (@chantal_tak) December 12, 2018

Wat een fantastisch filmpje van de #Staatsloterij over #Frekkel. En als je het tel nummer belt wat op de poster staat krijg je de voicemail van de baasjes van #Frekkel te horen. Super origineel 🐕 👍 😀 06-12410538 https://t.co/zI2Eqlzwtn — wij zijn sinterkerstpoes🎅 (@de3poesketiers) December 11, 2018