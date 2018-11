Spreuk van de week: Voor hetzelfde geld koop je niets

Heb je dat ene jurkje laten hangen omdat je van dat geld óók een week boodschappen zou kunnen doen? Gewoon doen, want voor hetzelfde geld(t) koop je niets.

