Spreuk van de week: Trek het je niet aan, het past je toch niet

Soms kun je het je enorm aantrekken wanneer iemand een vervelende opmerking maakt, maar probeer het eens van je af te schudden. Wedden dat je een stuk rustiger én prettiger door het leven gaat?

Lees ook: Spreuk van de week: Bij slecht weer kun je lekker met je hoofd in de wolken lopen

Vind je deze quote leuk? Deel deze met je vrienden of print ‘m op groot formaat uit en geef ‘m een mooi plekje in huis. Óf doe de spreuk in een lijstje en geef dat cadeau aan een van je vriendinnen. Leuk, toch?

Deze quote komt uit Flair 44, de editie die nu in de winkel ligt! Wil je ‘m liever laten bezorgen? Bestellen kan hier.