Spoiler alert! Dít is de GTST-griezel die Meerdijk onveilig maakt

De spanning wordt al wékenlang opgebouwd, maar volgende week is het dan eindelijk zover: de wintercliff-week van Goede Tijden Slechte Tijden gaat van start. De zenuwslopende verhaallijn komt tot een hoogtepunt en na flink speculeren zal duidelijk worden wie nu toch die engerd is die de levensgevaarlijke gebeurtenissen uit het luisterboek van Janine in het echte leven nabootst.

Wil je tóch niet weten wie het is? Lees dan dit artikel en raad met ons mee

Duistere daden

Van glasscherven in het bed van Aysen tot een stalkerfoto in het rugzakje van Bram en van een creepy pop die werd bezorgd voor baby Max tot een daadwerkelijk ontvoering van het jongste zoontje van Nina en Bing. Sinds ‘Kwaad Bloed’ op de markt is, gebeuren er vreemde dingen in GTST. Degene die al deze streken uithaalt, lijkt het steeds gemunt te hebben op een select groepje Meerdijkers. Janine, Ludo, Bing, Rik en Aysen. Maar wie zou hen kwaad willen doen? Kijkers van Videoland, waarop GTST een week vooruit te kijken is, weten sinds vandaag meer.

Doorlezen op eigen risico

En hoewel het dikgedrukt bovenaan dit artikel staat, benadrukken we het daarom nog maar eens: de tekst hieronder kan spoilers bevatten die je liever nog niet te weten komt. Doorlezen is dan ook op eigen risico.

Wie o wie?

In een eerder artikel deze week speculeerden wij al over wie nu deze angstzaaier zou kunnen zijn. Naast een aantal andere namen dachten wij aan twee creeps die we eerder voorbij zagen komen in de serie. Allereerst aan Hein Lisseberg, de seriemoordenaar waar Janine haar vorige boek aan wijdde. Hein wilde Janine vermoorden, maar slaagde daar gelukkig niet in. Wél maakte hij duidelijk ooit terug te komen om wraak te nemen. Zou dit het moment zijn? Ook viel de naam van Jos Uylenburg, ook wel bekend als ‘De Beer’, op de redactie. Het is de ‘vriend’ die Rik overhield aan zijn tijd in de gevangenis, maar uiteindelijk probeerde om Rik én Bing uit te schakelen in het bos. Ook gokten we dat Bob Xander, de long lost vader van Zoe met wie ze sinds kort weer contact heeft, de schuilnaam zou kunnen zijn voor één van deze twee engerds. Na het zien van de aflevering van vandaag (die op donderdag 10 januari op tv verschijnt), blijkt dat we aardig goed in de juiste richting zaten…

Hit & run

In die uitzending ontvangen alle bedreigde Meerdijkers plots een bericht dat er één van hen zal worden uitgeschakeld. Ook zij denken aan Hein en Jos, maar sluiten dat uit als een online zoekopdracht uitwijst dat Hein nog achter slot en grendel zit, en Jos is overleden bij een gevangenisbrand. Terwijl ze druk speculeren over wie hen moet hebben, raakt één van de inwoners van het soapdorp levensgevaarlijk gewond door een hit & run. De auto die in sneltreinvaart verdwijnt van de plaats delict duikt later op in het bos.

Terug van weggeweest

En laat dat nu net de plek zijn waar Zoe met haar vader heeft afgesproken voor een eerste ontmoeting. Net als ze denkt dat hij haar na een tijd wachten laat zitten en ze teleurgesteld weer op de fiets wil stappen, verontschuldigd een man achter haar zich voor zijn late komst. Als ze zich omdraait, staat ze oog in oog met een vriendelijk glimlachende – je voelde ‘m vast al aankomen – Jos ‘De Beer’ Uylenburg, van wie zij natuurlijk geen idee heeft wie het is. Oh oh… waar gaat dat heen?

#GTSTthrillermaand

Hoe Jos heeft weten te ontsnappen en wat hij nog meer van plan is met de Meerdijkers, weten we nog niet. Eén ding is in ieder geval wel zeker; de toon voor de #GTSTthrillermaand, die maandag van start gaat met de wintercliffweek, is gezet. En hóe.

