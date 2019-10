You’re the one that I want! Er komt een spin-off-serie van ‘Grease’

Als we het over klassiekers hebben, is de kans groot dat ‘Grease’ als een van de eerste films in je op komt. Geniet jij ook iedere keer weer van het liefdesverhaal van Danny en Sandy, én natuurlijk de heerlijke meezingers? Dan kan jouw dag waarschijnlijk niet meer stuk als je hoort dat er een spin-off-serie in de maak is. Ja, echt!

Streamingdienst HBO werkt aan een nieuwe spin-off-serie gebaseerd op de hitfilm Grease uit 1978, zo meldt The Hollywood Reporter. Eerder werd al aangekondigd dat er ook een bioscoop-prequel in de maak is, die plottechnisch het verhaal vertelt vóór de wereldberoemde film met John Travolta en Olivia Newton John.

Vakantieliefde

Grease vertelt over Sandy en Danny, die elkaar op vakantie ontmoeten en verliefd worden. Als Sandy verhuist en op dezelfde school als Danny belandt, blijkt hij een heel andere jongen dan hij in de zomermaanden leek te zijn. Het tweetal gaat in het origineel naar Rydell High; dat zal ook de titel van de nieuwe serie worden.

Rydell High

Sommige personages uit de film zullen ook in Rydell High terugkeren. De muzikale serie speelt zich af in de jaren vijftig, maar zal ook serieuze moderne tienerthema’s als groepsdruk, puberteit in het puriteinse Amerika en ‘coming of age’ aansnijden. Het is nog niet bekend wie de serie gaat schrijven, wie de hoofdrollen gaat spelen of wanneer Rydell High te zien zal zijn.

Sequel

Vier jaar na Grease kwam er al eens een sequel op de film uit met Michelle Pfeiffer en Maxwell Caulfield in de hoofdrollen. De film betekende de doorbraak voor Pfeiffer, maar haalde bij lange na het succes van de originele film niet. Eerder dit jaar werd dus al bekendgemaakt dat er een prequel van het verhaal aan komt, maar wanneer dit gaat gebeuren, is helaas nog niet bekend.

