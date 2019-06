Spannend! ‘Stalker Joe’ onthult nieuwe details over tweede seizoen ‘You’

Met de vele series die eraan komen – we noemen een ‘La Casa de Papel’ – zou je bijna vergeten dat er ook nog een tweede seizoen komt van ‘You’. Gelukkig is daar Joe, euh, Penn Badgley om ons een hoop nieuwe details te geven.

Het eerste wat de hoofdrolspeler verklapt in een interview met Entertainment Tonight, is dat de opnames inmiddels alweer drie maanden bezig zijn. Helaas is nog niet bekend wanneer we precies weer Netflix kunnen stalken, maar dat er druk gewerkt wordt aan het vervolg, staat vast. En wat nog meer? Volgens Penn zal er iets meer gescholden worden in deze variant, maar “niets wat echt te ver gaat”.

Is Beck ‘back’?

De grote vraag blijft natuurlijk: gaan we Beck terugzien in seizoen 2 of is het echt over en uit voor haar personage? Ook daar heeft Penn een antwoord op. “Er is een flashback van Joe in de tweede aflevering van het tweede seizoen, waar je een beetje meer te zien krijgt van de harde realiteit van wat hij Beck heeft aangedaan.” De acteur vervolgt: “In zijn gedachten is ze niet eens dood. In zijn hoofd leeft iedereen nog, omdat de pijn die hij voelt – die hem in zijn ogen door hen is aangedaan – er nog steeds is.”

Nieuwe liefde

Er zal dan ook een nieuw personage geïntroduceerd worden in de vorm van Love, gespeeld door Victoria Pedretti. Zij zal alles veranderen, aldus showrunner Sera Gamble. “Seizoen 1 was een bijzonder verhaal dat we konden vertellen over de relatie tussen Joe en Beck, maar wat we in de finale hebben gedaan, dat is niet herhaalbaar. Laat ik het zo zeggen: Love is een een persoon is die hij alleen had kunnen ontmoeten na wat er tussen hem en Beck gebeurde. En tussen haakjes, Joe is niet op zoek naar liefde. Hij is echt diepbedroefd door wat er is gebeurd, en dus biedt Love hem een ander soort vriendschap.” Ook Penn is enthousiast over de komst van Love in de serie. “Er is een kant van Joe die we nog niet hebben gezien omdat haar personage in sommige opzichten het tegenovergestelde is van Beck”, vertelt hij.

Personages

Nou goed, we weten nu wat er allemaal gaat veranderen, maar blijft er ook nog iets hetzelfde? Gelukkig wel. Alleen dan wel misschien in de vorm van visioenen. We noemen een Guinevere Beck en Peach Salinger die misschien weleens hun opwachting kunnen maken. Ook de moeder van zijn buurjongen Paco, Claudia, zal opnieuw een rol krijgen. Daarnaast kunnen we Ethan, Lynn en Annika weer verwachten dit seizoen.

Lees ook

Moord

Het is dan ook zeker niet zo dat Joe weg gaat komen met alle moorden die hij heeft gepleegd. Sera Gamble verklaart: “Hij maakt zich grote zorgen over het feit dat de familie van Peach Salinger mensen heeft ingehuurd om haar vermeende zelfmoord te onderzoeken, en er is bewijsmateriaal dat mogelijk nog bij haar thuis is uit het eerste seizoen. Als je kijkt naar elke daad van geweld die hij in het eerste seizoen doet, is dat potentieel iets dat terug kan komen en hem in de problemen kan brengen.”

