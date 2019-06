Ben je met smart aan het wachten op het volgende seizoen van ‘La Casa de Papel’? Dan kan deze serie alvast het grote gapende gat opvullen. De Spaanse serie ‘El Reclusois’ namelijk minstens zo spannend.

Nee, we snappen, niet elke serie in deze taal kan natuurlijk tippen aan El Profesor en zijn vrienden. Toch is het een fijn zoethoudertje tijdens deze regenachtige dagen. Want ook deze serie laat je op het puntje van je stoel zitten.

Infiltratie

Het verhaal heeft wél iets weg van zijn populaire voorganger. Waar het over gaat? “Een ex-marinier laat zich opsluiten in een Mexicaanse gevangenis om te infiltreren in een bende die de tienerdochter van een Amerikaanse rechter zou hebben ontvoerd”, aldus Netflix. Klinkt goed, toch?

