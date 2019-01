Het ultieme Valentijnscadeau: verras je lief met sokken met jouw gezicht erop

Voor je het weet breekt de dag van de liefde weer aan en is het weer tijd om met een origineel Valentijnscadeau op de proppen te komen. Wil jij jouw partner dit jaar verrassen met iets écht persoonlijks? Snor dan zo snel mogelijk jouw beste selfie op.

Van een doos bonbons tot een etentje buiten de deur en een hotelovernachting: we hebben het allemaal weleens gekregen of gegeven als Valentijnscadeau. Wil je het dit jaar over een andere boeg gooien of een leuk extraatje bij jouw cadeautjes doen? Met deze sokken scoor je hoe dan ook.

Selfie

Bij Printsfield kun je namelijk sokken laten maken met jouw gezicht erop. Het enige wat je hoeft te doen is een duidelijke foto van jezelf uploaden, de bestelling plaatsen en… wachten, maar. De sokken zijn verkrijgbaar in meerdere kleuren en prints, en je kunt zowel kiezen voor lange sokken als enkelexemplaren. De prijzen variëren van 17,99 tot 20,99 euro.

Huisdier

Hilarisch, toch? Enne, als je géén partner hebt, kun je natuurlijk ook sokken laten maken met het koppie van jouw huisdier erop. Ook gezellig!

Beeld: iStock, Instagram