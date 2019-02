Sofie is game developer: ‘Het is zeker niet altijd makkelijk als vrouw in een mannenwereld’

Gamers, dat zijn toch mannen die zich hele weekenden opsluiten en bijna geen daglicht en andere mensen zien? Fout! Sacha, Eefje en Sofie maakten er hun sport of glansrijke carrière van.

Sofie (26) studeerde game development en werkt nu als technisch designer en programmeur in Engeland.

“Op de middelbare school deed ik een studieadviestest. Tot mijn grote verbazing kwam er software-ontwikkelaar uit. Ik draaide een dag mee bij de studie digital arts & entertainment (DAE) en werd zo enthousiast dat ik me inschreef. Het grappige is dat ik eigenlijk helemaal geen gamer ben. Tijdens de introductieweek vroeg de coördinator: ‘Wie gamet er níét?’ Eén hand ging omhoog: die van mij. Niemand geloofde dat ik het zou volhouden, maar 3 jaar later was ik afgestudeerd.

Mijn moeder is programmeur en leerde mijn vader kennen tijdens een IT-cursus, dus ik groeide ermee op. Mijn ouders hebben me ook altijd gesteund tijdens die pittige studiejaren. Ik koos voor een heel zware richting: game development. Maar daar liet ik me niet door afschrikken; ik wilde me juist bewijzen. Al snel bestond mijn leven alleen uit naar school gaan, opdrachten doen voor school en slapen. In het tweede jaar wilde ik bijna stoppen om weer een normaal leven te hebben. Gelukkig steunden mijn huis- en studiegenoten me volop. Dankzij hen ben ik zelf ook gaan gamen. Het cliché van de eenzame gamer klopt totaal niet: ik heb er juist veel vrienden bij gekregen.”

Britse mannen

“Als je DAE studeert, weet je dat de kans groot is dat je in het buitenland belandt. Na mijn stage werd ik aangenomen bij een Britse studio in Brighton en sinds een halfjaar werk ik voor EA Games in Guildford, vlak bij Londen. Daar werk ik aan de game Battlefield V, die in maart een uitbreiding krijgt. Veel mag ik er nog niet over zeggen. Als game developer moet je eindeloos veel testen, zodat je er zelf achterkomt wat er nog verbeterd moet worden. Na de lunch moeten we dan ook verplicht een halfuur gamen, héél vervelend…

Als vrouw ben ik by far in de minderheid. Overal waar ik kom, probeer ik duidelijk te maken dat gamen voor iedereen is. Ik hoop dat het aantal vrouwelijke collega’s blijft groeien, zodat ik straks niet meer zo’n special snowflake ben. Het is zeker niet altijd makkelijk als vrouw in een mannenwereld. Tijdens mijn stage in Berlijn kreeg ik weleens ongepaste opmerkingen van mannen, en ik was te jong en onzeker om ze een grote mond terug te geven. Nu zou ik meteen naar mijn leidinggevende stappen. Gelukkig heb ik daarna nooit meer zoiets meegemaakt. Engeland bevalt me wel, behalve de mannen. Pas als je ze een paar biertjes geeft, zeggen ze wat ze denken. Gelukkig heb ik nu een leuke vriend. Hij gamet ook en schept bij zijn vrienden graag op over mijn baan.”

