Slechte wifi-verbinding? Dit item in huis zou zomaar de boosdoener kunnen zijn

Geef maar toe: óók jij kunt vandaag de dag niet meer zonder internet. Het is dan ook zo vanzelfsprekend dat je pas doorhebt dat je niet zonder kunt wanneer het niet werkt. Last van een slechte wifi-verbinding in huis? Hier zou het aan kunnen liggen.

Een pagina die maar blijft laden, een aflevering van je favoriete serie die niet opstart en ga zo maar door. Niets. Is. Irritanter. Dan. Een. Slechte. Wifi-verbinding. Maar geloof het of niet, een item dat je in huis hebt zou zomaar de boosdoener kunnen zijn. En dat heeft alles te maken met het type verlichting dat je hebt.

Storingen

Als je last hebt van een slechte wifi-verbinding, is het verstandig om als eerst de router opnieuw op te starten. Haalt dat niets uit? Check dan eens wat voor lampen je eigenlijk in huis hebt. Het klinkt gek, maar volgens Agentschap Telecom zou energiezuinige led-verlichting die niet goed aangesloten is, kunnen zorgen voor storingen van radio en televisie, wifi en de huistelefoon. Ditzelfde geldt voor goedkope led-lampen. Het advies van de Consumentenbond is dan ook om lampen van goede kwaliteit te kopen die aan de wettelijke normen voldoen, te herkennen aan een keurmerk. Ook zou het internetprobleem veroorzaakt kunnen worden bij de fitting van de lamp. Het kan namelijk zo zijn dat die verouderd is en daarom niet geschikt is voor een nieuwe led-lamp.

Lees ook

Test, test

Heb je al van alles geprobeerd om de wifi in huis te verbeteren, maar heeft niets zin? Test dan toch even of het met jouw verlichting te maken heeft. Zet eens alle lampen uit om te testen of dat inderdaad de verbinding verbetert. Check? Dan doe je er hoogstwaarschijnlijk goed aan om toch nieuwe (vaak wat duurdere) lampen aan te schaffen. Mocht dit alsnog niet helpen, dan kun je er het best voor kiezen om een specialist in te schakelen en die naar de verlichting te laten kijken.

Bron: Libelle.nl | Beeld: iStock