Nooo: slecht nieuws voor diehard fans van ‘Heel Holland Bakt’

Ben jij groots fan van ‘Heel Holland Bakt’ en zit je dan ook na iedere aflevering klaar voor het programma ‘Smaakt naar meer’? Dan hebben we helaas slecht nieuws voor je. Hoewel er (gelukkig!) wél een nieuw seizoen komt van het bakprogramma, valt het doek voor de nabeschouwing.

Smaakt naar meer wordt van de buis gehaald omdat het te weinig jonge kijkers zo trekken, zo meldt NRC Handelsblad. In het programma, dat net als Heel Holland Bakt gepresenteerd werd door André van Duin, zagen kijkers de afvaller van de week terug. Daarnaast schoof er een aantal bekende Nederlandse bakfans aan en waren er kijkers te gast. Samen bespraken ze de aflevering van Heel Holland Bakt die vlak voor Smaakt naar meer werd uitgezonden.

Boos

Jan Slagter, bestuurder van Omroep MAX, is alles behalve blij met het besluit. “Dit is gewoon leeftijdsdiscriminatie. Het moet weg omdat er toevallig alleen ouderen naar kijken”, laat hij weten. “Het is belachelijk. De NPO kan er overigens niets aan doen, want het staat in de wet.” Volgens de programmabaas een verschrikkelijke wet, die aangepast moet worden. Hij stapte al naar Thierry Aartsen in de hoop dat de VVD’er actie onderneemt. “Maar of dat gaat gebeuren…”

Slagter belooft met “een nieuw programma voor een breder publiek” te komen. “Want dan mag het wel hè. Dan maken we een totaal ander programma. Iets wat lijkt op Mol Talk. Iets van Heel Holland Bakt Talk“, besluit de Omroep MAX-baas.

Niet het enige programma

Het kan zomaar zijn dat jouw favoriete programma van de buis gaat verdwijnen, want Smaakt naar meer is niet het enige dat niet meer te zien zal zijn. Ook The Graham Norton Show en Dynamo Live at The O2 zal niet meer worden uitgezonden. NPO nam om dezelfde reden afscheid van Eén tegen 100 als van Smaakt naar meer, maar de spelshow is – inclusief presentatrice Caroline Tensen – onlangs verhuisd naar RTL4.

