Slaapkamerinspiratie nodig? Swiss Sense slaat de handen ineen met VTwonen

Swiss Sense kennen we allemaal van hun brede assortiment in boxsprings, matrassen en accessoires in uiteenlopende stijlen. Maar nu komt Swiss Sense met iets nieuws.

Lees ook: Waarom je je bed beter onopgemaakt achter kunt laten ’s ochtends

Swiss Sense gaat namelijk een samenwerking aan met VTwonen. En hier is een prachtige collectie uitgekomen. ‘Mooi, fris en onderscheid in styling, design en kleur’, omschrijven beide merken zelf. ‘Het resultaat is een ranke, kleurrijke en eigentijdse slaapcollectie die je naar jouw smaak en stijl samenstelt.’

Mix and match

Wat zo leuk is aan deze collectie, is dat je je eigen stijl helemaal tot leven kan laten komen. Van hoofdbord, framekleur en bedpoten tot stofsoort en –kleur. Dat geldt voor de boxsprings, maar ook voor de nachtkastjes en voetenbank. Zo trek je het helemaal naar je eigen smaak.

Doe hieronder alvast wat inspiratie op.Enthousiast geworden? Klik hier en kom direct uit bij de collectie!

Op de hoogte blijven van onze leukste artikelen en winacties? Schrijf je dan gratis in voor onze nieuwsbrief.

Beeld: Swiss Sense