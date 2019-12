Cheers! Met deze siroop geef je je ‘saaie’ glas water de smaak van rosé

Dat het belangrijk is om gedurende de dag genoeg water te drinken, is niets nieuws. En als je de smaak ervan maar saai vindt, kun je er natuurlijk een schijfje citroen of ander fruit aan toevoegen. Wil je het liever de smaak van een alcoholisch drankje geven? Met deze siroop verander je je ‘saaie’ watertje om tot verantwoorde rosé.

Met de zon op je bol, op het terras, met een ijskoud glas rosé voor je neus… er gaat weinig boven dat heerlijke gevoel, toch? Naar die eerste twee kunnen we voorlopig alleen maar verlangen, maar met dat glas rosé komt het wel goed. Maar om dat nou overdag op je werk te drinken… da’s misschien niet helemaal een goed idee. Toch kan het vanaf nu wél zonder scheve blikken te krijgen, want er bestaat tegenwoordig een zogeheten ‘Rosé wine drink enhancer’. En dat is niets meer dan een soort limonadesiroop dat je water de smaak van rosé geeft.

Rosé siroop

Los van het feit dat er geen alcohol in het siroopje zit, is het ook vrij van suiker. Daarnaast is de ‘Rosé wine drink enhancer’ uitsluitend gemaakt van ‘natuurlijke smaken met andere natuurlijk smaken’. Dat betekent dus ook dat je tijdens de lijn (én tijdens Dry January dat er weer aan zit te komen) gewoon aan de ‘wijn’ kunt! Het kleine flesje past bovendien gemakkelijk in je tas, waardoor je altijd en overal een glaasje rosé kunt ‘maken’.

Eén nadeel

Er zit helaas alleen één addertje onder het gras: de siroop is vooralsnog alleen te vinden in Amerika, bij de supermarkt Walmart. Het is namelijk een van de nieuwe aanwinsten binnen het Great Value-huismerk van de winkel. Heb je dus een tripje naar de VS op de planning staan, dan weet je wat je te wachten staat. En anders is het een kwestie van die vriendin/collega/buurvrouw die de reis gaat maken, héél lief aankijken.

Bron: Elle Eten | Beeld: Unsplash, Instagram