Het is bijna pakjesavond, de avond waar heel Nederland naar uitkijkt. Ben jij nog op zoek naar leuke cadeautjes waar je jouw dierbaren mee kunt verblijden? Wij hebben 15 cadeautips voor je op een rijtje gezet.

Cadeautips voor vrouwen:

1. Boek ‘Dan neem je toch gewoon een nieuwe’ € 21,99 (Bestel hier)

Na de dood van haar hond Bubbels verkeerde Antoinnette Scheulderman in diepe rouw. Ze kreeg vaak te horen ‘het was maar een hond’. In haar boek ‘Dan neem je toch gewoon een nieuwe’ schrijft ze over de sterke band die mensen en dieren met elkaar kunnen hebben.

2. Van Morgen dekbedden (Bestel hier)

Met dit koude weer kijken we uit naar het moment dat we warmpjes onder de dekens kunnen liggen. De dekbedden van het merk Van Morgen gaan je zeker warm houden. Deze dekbedden zijn namelijk gemaakt van Texelse scheerwol en geven je het gevoel alsof je in een 5-sterrenhotel bent.

3. M.A.C Cosmetics – Shiny Pretty Things lip goody bag € 39,50 (Bestel hier)

Om alvast in de kerstsfeer te komen, heeft M.A.C Cosmetics de Shiny Pretty Things Holiday Collection gelanceerd met onder andere de ‘lip goody bag’. Dit prachtige make-up tasje is gevuld met een lip pencil, een lipstick en een lip glass. Met deze lip kit maak je je feestlook helemaal af!

4. Olaz – Total Effects SPF30 dagcrème € 22,05 (Bestel hier)

Tijdens deze koude, gure herfstdagen is het belangrijk om je huid goed te verzorgen. De Total Effects dagcrème van Olaz voelt licht aan, beschermt de huid en zorgt ervoor dat je weer gaat stralen. De crème heeft ook een SPF-bescherming die helpt om huidveroudering tegen te gaan.

5. Lush ­– limited edition bath bombs (Bestel hier)

Lush heeft in Japan de eerste bath bomb store ter wereld geopend. Ter ere daarvan zijn er twaalf nieuwe vegan bath bombs aan de collectie toegevoegd. Elke bath bomb bestaat uit een huidige, favoriete Lush geur. De bath bombs zullen jou de ultieme badervaring bezorgen!

Cadeautips voor mannen:

1. Merry Mario-pak € 84,95 (Bestel hier)

OppoSuits heeft in samenwerking met Nintendo een te gek pak gecreëerd voor de feestdagen; het Super Mario-kerstpak. Het blauwe kostuum is versierd met kerstbomen, sneeuwvlokjes, het Mario karakter zelf en natuurlijk de muntjes en paddenstoelen uit de populaire videogame.

2. Gitaar snijplank € 21,21 (Bestel hier)

Radbag verkoopt het perfecte cadeau voor mannen die zowel van koken als rock & roll houden: de snijplank in de vorm van een gitaar. Deze snijplank is gemaakt van bamboe en heeft een tijdloos design. Met deze snijplank breng je gegarandeerd meer leven in de keuken.

3. Tafelbiljart € 26,96 (Bestel hier)

Voor de echte biljartliefhebbers heeft Radbag een mini tafelbiljart. Deze mini-pooltafel is gemaakt van hout en een stuk kleiner dan de echte. Hierdoor neemt de tafelbiljart niet al te veel plek in beslag en kun je hem altijd overal mee naartoe nemen.

4. Givenchy Gentleman (Bestel hier)

Givency Gentleman is een houtachtige, bloemige geur. Deze parfum is bedoeld voor mannen die niet de menigte achterna lopen, maar lekker hun eigen gang gaan. Het flesje heeft een simpel, maar strak ontwerp. Givency Gentleman bevat onder meer tonen van lavendel, iris, zwarte vanille en patchouli. Leuk voor hem én voor jou.

5. Vinyl placemats € 8,47 (Bestel hier)

Radbag verkoopt een set van placemats met een design van muziekplaten, voor de echte oldschool muziekfan. De set bestaat uit vier verschillende labels. Hiermee is je eettafel op een hippe en creatieve manier gedekt.

Cadeautips voor kinderen:

1. K3 stripreeks € 6,50 (Bestel hier)

Er is voor het eerst een stripalbum gemaakt over het nieuwe trio van de bekende Belgische meidengroep K3. In de stripreeks volg je de avonturen van Hanne, Marthe en Klaasje. Het album is gebaseerd op de verhaallijn uit de K3-televisieserie ‘Roller Disco’.

2. Crayola – Washimals € 22,95 (Bestel hier)

Crayola heeft een product ontwikkeld waarmee kinderen hun creativiteit de vrije loop kunnen laten. De Washimals is een reeks kleine huisdiertjes die je kunt verzamelen en oneindig vaak kunt versieren en inkleuren door het uitwasbare inkt. Het ideale cadeau voor kinderen die gek zijn op dieren.

3. HEMA kerstcollectie (Bestel hier)

De kerstcollectie van HEMA bestaat uit hele leuke items voor de feestdagen. Voor meisjes zijn er tule rokjes, jurkjes met pailletten of fluwelen broeken. Voor jongens zijn er vooral stoere items, zoals kersttruien met leuke kleuren en printjes. Zo zitten ze stylish aan het kerstdiner!

4. Lichtgevende eenhoornknuffel € 31,96 (Bestel hier)

Unicorns zijn de laatste tijd enorm populair en zijn er in alle soorten en maten. Radbag verkoopt een eenhoornknuffel die ook licht kan geven! Met deze knuffel wordt er een magische sfeer gecreëerd in de slaapkamer en heb je er een nieuwe vriend bij voor de eenzame nachten.

5. Ravensburger – Bunny Hop € 25,99 (Bestel hier)

Bunny Hop is een spannende konijnenrace. Het doel van het spel is om de wortel bovenop de heuvel te bereiken. Alleen kom je op de weg daar naartoe allerlei verrassingen tegen zoals een ophaalbrug, gaten waarin je kunt verdwijnen of een mol die je wegstuurt. Leuk om samen te spelen.

