Sinterklaas is weer in het land! De leukste (schoen)cadeautjes op een rij

De Goedheiligman zet de komende weken ons land weer op z’n kop. Dat betekent dat er weer massaal schoenen gezet worden en pakjesavond met rasse schreden dichterbij komt. Moeten er bij jou zakken gevuld en surpises gemaakt worden en ben je al flink aan het stressen over de perfecte cadeaus? Haal nu dan rustig adem, want er is niks aan het handje. Ter inspiratie hebben wij namelijk een aantal toppresentjes voor je op een rij gezet.

1. Good Boom Lipcolors

Tijdens de koude herfstdagen kunnen we al gauw last krijgen van droge, schrale lippen. Daarom is het belangrijk om ze goed te verzorgen. Wil jij je moeder, zus of vriendin verwennen met een lipverzorging? Dan zijn de lipcolors van Good Boom een aanrader. Deze lippenbalsems zijn niet alleen vegan, maar ook nog eens biologisch, duurzaam en fair-trade gemaakt. Het perfecte cadeau voor fans van natuurlijke producten en mensen die iets goeds willen doen voor de planeet. De lippenbalsems bevatten onder andere kokosolie en cacaoboter, ingrediënten die beschermen én hydrateren. Er zijn zes verschillende kleuren; van nude tot aan dieprood, elk met een unieke smaak. De Good Boom lipcolors kosten € 8,95 per stuk en zijn verkrijgbaar bij de natuurwinkel, drogisterijen en online. Je bestelt ze hier .

2. Pusheen pantoffels

In de herfst en winter zijn warme sloffen een must. Radbag verkoopt een wel heel bijzonder paar; de Pusheen pantoffels, waarmee de drager rondloopt met de bekende animatiefiguurtje aan z’n voeten. Pusheen is een dikke, schattige poes en een grote internethit. Deze instappers zijn zacht, pluizig, comfortabel én houden bovenal je voeten lekker op temperatuur. De anti-slip zool is een fijne bijkomstigheid. Ze zijn in één maat te verkrijgen en passen iedereen tot en met schoenmaat 42. Je shopt ze hier voor € 29,95.

3. Lush Trix Sticks

Lush heeft een nieuw product toegevoegd aan haar make-up collectie; Trix Sticks. Dit zijn multifunctionele, vegan concealer sticks. En ze zijn niet alleen perfect om ongewenste plekjes te verbergen, maar ook om mee te contouren, bronzen of highlighten. Door de romige structuur – met dank aan hydraterende Jojoba-olie – glijdt het product heerlijk makkelijk over je huid. De sticks zijn verkrijgbaar in tien tinten, met voor iedereen wel een passende kleur. Het is een verpakkingsvrij product; een innovatie bedacht door Lush. De Trix Sticks kosten € 14,95 per stuk en zijn verkrijgbaar in de Lush-winkels of hier in de webshop.

4. Eindeloze cadeauzak

Rond de feestdagen is het ook helemaal niet gek om niet alleen anderen, maar ook jezelf eens goed te verwennen. Dat kun je dubbel en dwars doen door een TK Maxx-winkel bij jou in de buurt te bezoeken. In de filialen van TK Maxx zijn namelijk ‘eindeloze cadeauzakken’ verstopt. Wanneer jij er één vindt, kun je een jaar lang gratis unieke cadeaus winnen. Bij de keten vind je kleding, schoenen en accessoires voor vrouwen, mannen en kinderen. Ook zijn er beautyproducten te vinden en is er een home-afdeling. En niet heel onbelangrijk: er is standaard heel veel korting! Ben je van plan om op cadeauzakkenjacht te gaan? TIP: de zak is rood met wit gestreept, pluizig en natuurlijk eindeloos. Deze actie loopt tot 22 december. Lees hier de spelvoorwaarden.

5. My Paper Bag

Ook zelf hebben we een geweldige actie die ideaal is om iemand cadeau te doen. Wie nu een Flair-abonnement met twintig nummers neemt, krijgt een Paper Bag van MYOMY t.w.v. € 269,95 voor slechts € 89,95 cadeau. De naam zegt het al; de tas is geïnspireerd op een traditionele papieren tas. Je weet wel, dat bruine geval waar de Amerikanen – in de film – hun boodschappen in mee naar huis krijgen. De MYOMY-versie is echter gemaakt van prachtig buffelleer en heeft een ritssluiting en handig lang hengsel. En niet geheel onbelangrijk voor de gemiddelde vrouw: je kunt er heel veel spullen in kwijt! Je hebt de keuze uit twee kleuren; dark chocolate of original. Doe twintig keer Flair én deze trendy, maar tijdloze en basic handtas cadeau aan jezelf, of hou één van de twee en stop het andere is ‘de zak’? Klik hier voor de actie.

Beeld: iStock