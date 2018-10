Bedank ons later maar: dit is de simpelste manier om een pompoen te snijden

Nu de herfst officieel is aangebroken, zetten we maar al te graag pompoen op het menu. Geroosterd uit de oven, door de stamppot of een soepje ervan: we kunnen er geen genoeg van krijgen. Maar hoe lekker we het ook vinden, het neemt niet weg dat het snijden van het ding een hels karwei is.

Wat vooral roet in het eten gooit als je een pompoen in kleine stukken wij snijden, is de harde schil. Maar door ‘m even in z’n geheel in de magnetron te doen, kom je er met gemak doorheen.

Zo ga je te werk

Waar je bij dit trucje rekening mee moet houden, is dat je een pompoen neemt die in de magnetron past. Verder heb je – logisch – een magnetron nodig, én een dunschiller, vork en een mes. Begin met het prikken van gaatjes in de pompoen met een vork. Niet vergeten, anders ontploft de boel in de magnetron, wat een slagveld in de keuken veroorzaakt. Stop ‘m vervolgens twee minuten in de magnetron, op de hoogste stand. Daarna laat je de pompoen een minuutje afkoelen, kun je eventueel de schil verwijderen met een dunschiller en daarna de rest van het ding in stukjes snijden. Een kind kan de was doen!

Bron: HLN.be | Beeld: iStock