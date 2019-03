Simone Kleinsma over het nieuwe seizoen van ‘Kees & Co’: ‘De lat ligt erg hoog’

Was ik maar een kat die negen levens haaad… Bijna is het zover: het nieuwe seizoen van ‘Kees & Co’. De gloednieuwe cast – maar mét het oude vertrouwde gezicht van Simone Kleinsma – kan in elk geval niet meer wachten om het aan het publiek te laten zien.

We hebben net samen twee afleveringen mogen kijken, hoe vinden jullie om het terug te zien?

“Het was niet de eerste keer dat we het terugkijken”, zegt Lizzy van Vleuten, die de rol van puberkind Annelot vertolkt. “Steeds na het draaien keken we de afleveringen terug. Maar het is heel leuk om het zo terug te zien. Er is wel veel geknipt, er zit lekker veel tempo in.” Simone Kleinsma, die opnieuw in de huid van Kees kruipt, voegt eraan toe: “Ik vind het heel erg knap van Alex van Galen (scenarioschrijver van het seizoen, red.) dat hij de toon heeft gevonden die we ooit 8 seizoenen hebben gedaan. We moesten in het begin ook heel erg wennen aan elkaar, maar binnen een week was het dikke mik. Ik ben heel blij met het resultaat.”

Maurits en Lizzy, jullie zijn nog jong. Kenden jullie Kees & Co al?

“Nee”, antwoord Maurits van Brakel (Lars) al snel. “Het was zeker voor mijn tijd. Toen ik via mijn castingbureau hoorde dat er audities werden gehouden heb ik even gegoogeld, oude afleveringen op YouTube teruggekeken en uiteindelijk auditie gedaan.” Ook Lizzy had voorheen nog geen aflevering van het oude Kees & Co gezien. “Ik wist eigenlijk niet wat Kees & Co was, ik begreep het begrip ‘sitcom’ heel goed en ik ben heel erg fan van Simone. Toen ik auditie deed, dacht ik echt: wow, dit is echt heel erg leuk.”

Hoe is het om met een nieuwe cast verder te gaan op het verhaal van toen?

“We gaan verder in de tijd, het is geen remake, dus dat maakt het iets makkelijker”, legt Simone uit. “Kees is verhuisd, Rudi is volwassen met twee puberende kinderen, er komt een baby bij. De eerste week was het samen even zoeken, maar ook nu geeft het met de cast zo’n familiegevoel. We hadden het privé ook hartstikke leuk, we hoeven niet te doen alsof. Alles bij elkaar, de scripts, leuke mensen, ik voelde me als een vis in het water.” Ook Lizzy is van haar tegenspelers gaan houden. “Ik voelde mij ook helemaal geen indringer in de oude cast van Kees & Co.”

Wat was jullie eerste reactie toen jullie hoorden dat Kees & Co terug op de buis kwam?

“Toen ik hoorde dat Kees & Co terugkwam en er gevraagd werd of ik mee wilde doen, hoefde ik niet eens na te denken”, aldus Chantal Janzen (Coosje). “Als presentatrice ben je altijd jezelf en ik vind het nu heel leuk om het script te krijgen, ik hoef zelf niets te bedenken. Het is heel fijn om nu die kaders te hebben. Als je een programma maakt of presenteert, doe je zoveel zelf. En dit vind ik dan dus best wel relaxed. Dit is het script en dit gaan we doen.”

Hoe denken jullie dat het publiek de serie gaat ontvangen?

“Het format heeft zich jaren terug al bewezen, als je met iets komt wat al populair was ligt de lat hoog. Ik vind het zelfs een beetje eng”, vertelt Simone. Als dezelfde vraag aan Chantal wordt voorgelegd, reageert ze grappend: “We rekenen op Simone”, zegt ze. “Nee, we weten het niet. Het zijn allemaal nieuwe personages, het is hartstikke spannend. Het is zo’n andere tijd, we zijn nu al blij met 700.000 kijkers terwijl je twee jaar geleden pas blij was met een miljoen. We zijn echt heel erg benieuwd.” Tibor Lukács, die ook een van de hoofdrollen heeft in de serie, zegt er het volgende over: “Het is erg spannend. Er is al meer dan 13 jaar geen sitcom meer op de televisie geweest, in ieder geval geen Nederlandse.”

Hoe vinden jullie het om het negende seizoen met Simone Kleinsma te maken?

“Supertof, echt heel erg leuk”, zegt Maurits. “Het is vooral heel erg leerzaam zij weet veel meer van het vak dan ik. Daar kan ik gewoon heel erg veel van opsteken.”

Herkennen jullie jezelf in de rol?

“Nee, niet echt. De leeftijd komt overeen, maar verder qua gedrag echt niet”, aldus Maurits. “Ik ben thuis niet zo snotvervelend en anders uit ik het niet zo. Maar daarom is het juist leuk om zo’n rol te spelen”, zegt Maurits. Chantal: “Coosje is echt een hittepetit, en zij heeft eigenlijk nog nooit echt gewerkt. Dat is wel een groot verschil.”

Waarom mogen we het nieuwe seizoen van Kees & Co absoluut niet missen?

Simone: “Ik denk dat het heerlijke zaterdagavondgevoel weer terugbrengt. Samen op de bank ontspannen en lachen.” Daarnaast is volgens Chantal het fijne dat er voor iedereen iets herkenbaars in de serie zit. “Vervelende pubers, dealen met je schoonmoeder, niet slapen door een baby, een dominante baas, problemen in je relatie. Herkenbaarheid is het succes. Het is eindelijk een serie die je met je hele gezin en familie kan gaan kijken.” Ook Tibor kaart de herkenbaarheid van Kees & Co aan. “Er zitten zoveel verschillende personages in, dat er voor iedereen wel iemand in speelt waarin je jezelf kan herkennen. En dat het even iets anders is dan alle spannende series die nu te zien zijn op televisie. Het is prettig dat er nog iets is dat herkenbaar is en lief. Je kan even je verstand op nul zetten.”

Ben jij net zo enthousiast geworden over het nieuwe seizoen als wij? Kees & Co is vanaf 30 maart te zien op RTL4 en Videoland.

