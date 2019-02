Zusje Fajah Lourens over vermoord zoontje in RTL Late Night: ‘Ik vlucht niet voor mijn verdriet’

Eerder gaf ze al een openhartig interview over het familiedrama en de dood van haar zoontje in Flair, donderdagavond schoof ze aan bij ‘RTL Late Night’. Shanti Schiks – het zusje van Fajah Lourens – verloor in 2016 niet alleen haar elf maanden oude baby door het toedoen van haar ex, óók beroofde hij zijn eigen moeder en zichzelf van het leven. Ze schreef er twee boeken over; met Twan Huys praat ze over het tweede.

De eerste vraag die de ‘RTL Late Night’-presentator haar stelt, is hoe het met haar gaat. ‘Goed, kan ik eerlijk zeggen’, antwoordt Shanti. Daarbij heeft het schrijven van haar tweede boek, ‘De kracht van zelfliefde‘, zeker een steentje aan bijgedragen.

In het moment leven

In de talkshow vertelt ze dat op de dag van het verlies al besloot te gaan schrijven om het drama te verwerken. ‘Hij krijgt mij er niet onder, ik ga vanaf nu voor drie mensen leven, dacht ik. Voor Elfin, zijn oma Pauline en mezelf’, aldus het zusje van Fajah. ‘De haat en wanhoop die hij voelde, wilde ik niet overnemen. Ik kies voor het leven en focus me op wat er wél is. Je kunt kiezen waar je aandacht naartoe gaat. Daarover schrijf ik ook in dit boek. Natuurlijk is er soms ook verdriet en gemis, maar als dat gevoel me bekruipt laat ik het ook toe, dan omarm ik het. Ik probeer echt in het moment te leven en ga niet op de vlucht voor mijn verdriet. Dat houdt me op de rails.’

Sterke vrouw

De sterke persoonlijkheid laat duidelijk een sterke indruk achter bij Twan. En hij is niet de enige die Shanti kan waarderen, ook op Twitter verzamelen zich enkele positieve reacties:

Shanti Schiks, iedere keer weer petje af! #rtllatenight 💫 — Dauphine Zand (@counselormind) 31 januari 2019

Wat een krachtige, intelligente en knappe vrouw is Shanti. Ik ga haar boeken lezen. #rtlln — Nancy (@Nancy00Nancy) 31 januari 2019

