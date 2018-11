Say what? In het script van ‘Sex and the City 3’ staat blijkbaar een bizarre plottwist

Een derde film in de ‘Sex and the City’-reeks is er misschien nooit gekomen, maar toch is er al een hoop commotie om geweest. Zo ook nu er weer een opvallend detail is gelekt uit het script, waar de fans van Mr. Big allesbehalve blij mee zouden zijn geweest.

De eerste twee ‘Sex and the City’-films begonnen altijd met een vrolijke noot, maar dit zou bij de derde film niet het geval geweest zijn. In dit deel zou Mr. Big, de grote liefde van Carrie, al redelijk vroeg een hartaanval onder de douche krijgen. En dit zou eveneens het einde van zijn leven betekenen, zo beweert journalist James Andrew Miller.

Samantha

‘Sex and the City 3’ zou volgens de journalist voornamelijk draaien om het verdriet van Carrie; de vriendschap tussen de vier hoofdpersonen zou minder belangrijk zijn. Als we James mogen geloven, is dit dan ook een van de redenen geweest waarom Kim Cattral (Samantha) het niet zag zitten om een derde film te maken.

Bron: Flair.be | Beeld: Giphy