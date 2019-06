Liever binnen met dit weer? Met deze Videoland-series is dat he-le-maal niet erg

Niet alleen Netflix maar zéker ook Videoland barst van de fantastische series die je niet mag missen. Ben je nog op zoek naar een bingewaardig pareltje? Geloof ons, de onderstaande titels moét je aan je lijstje toevoegen.

Nieuwe Buren

De eerste twee seizoenen van Nieuwe Buren waren nog te zien op RTL4, en daar behoorlijk succesvol. Vanaf de derde reeks verhuisde de serie naar Videoland, wat voor sommige fans een hard gelag moet zijn geweest. Verschillende (echte!) acteurskoppels deden tijdelijk de Zonnewijk aan, waar zich de ene bizarre misdaad na de andere afspeelt.

In het vierde seizoen vertrekt Eva (Bracha van Doesburgh) tijdelijk naar het buitenland, waar ze het duo Victoria (Anna Drijver) en Olivier (Benja Bruijning) ontmoet. Al snel woont dit opmerkelijke koppel in haar huis, en zetten de buurtgenoten hier dikgedrukte vraagtekens bij.

The Good Fight

The Good Fight gaat verder waar The Good Wife ophield. De reputatie en de bankrekening van Diane Lockhart (Christine Baranski) liggen een jaar na het slot van The Good Wife aan barrels. Ze sluit zich aan bij een ander advocatenkantoor, samen met haar nieuwe collega Maia Rindell (Rose Leslie) en oudgediende Lucca Quinn (Cush Jumbo).

Een vierde seizoen van The Good Fight werd onlangs bevestigd. We verwachten in het voorjaar van 2020 weer een nieuwe reeks!

Peaky Blinders

Na de Eerste Wereldoorlog lopen er in de smerige industriestad Birmingham ineens mannen rond met veel te veel tijd én militaire ervaring. Veel bendes profiteren van deze harde nieuwe rekruten, en in het bijzonder de familie Shelby. Onder leiding van Thomas (Cillian Murphy) grijpt de misdaadfamilie de macht in de stad.

Peaky Blinders is al verlengd met een vijfde seizoen, dat dit jaar verwacht wordt. Een zesde komt er volgens de makers sowieso, en een zevende is ‘zeer waarschijnlijk’. Dat komt goed uit, want we hebben nog lang geen genoeg van Thomas Shelby’s misdadige streken.

Mocro Maffia

De serie is gebaseerd op het gelijknamige boek van Marijn Schrijver en Wouter Laumans. De drie jeugdvrienden Romano (Mandela Wee Wee), Potlood (Nasrdin Dchar) en De Paus (Achmed Akkabi) beginnen als kruimeldieven, maar krijgen na veel behandel en geweld een groot deel van de Amsterdamse drugshandel in handen. Dit gaat prima, totdat De Paus uit de organisatie stapt en ineens een grote concurrent wordt… de ruzie escaleert en treft Amsterdam met een golf van bruut geweld.

De serie is in de race voor verschillende internationale prijzen, en wordt érg hoog aangeslagen door de kijkers. Een tweede seizoen staat al gepland!

The Handmaid’s Tale

In The Handmaid’s Tale bestaan de Verenigde Staten niet meer; zij zijn vervangen door een godsdienstwaanzinnige regering, die de bevolking keihard onderdrukt. De geboortecijfers dalen al jaren, niemand weet precies waarom, en door een keihard regime dat ‘dienstmeisjes’ onderbrengt bij rijke mensen, wordt er af en toe nog een kind geboren. De handmaids zelf hebben hier eigenlijk niets over te vertellen. June Osborn, ook wel bekend als Offred (‘van Fred!’) probeert het systeem van binnenuit te saboteren. De straffen voor vrouwen met een grote mond zijn echter bijzonder hard.

Een vrolijke serie is The Handmaid’s Tale niet, maar wél bijzonder goed. Die 33 nominaties voor de Emmy’s (waarvan elf verzilverd) krijg je niet zomaar. Op Videoland staan op dit moment de eerste twee seizoenen en van het derde verschijnt elke week een nieuwe aflevering.

Op de hoogte blijven van onze leukste artikelen en winacties? Schrijf je dan gratis in voor onze nieuwsbrief.