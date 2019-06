Yes! Vierde seizoen van Netflix-knaller ‘La Casa de Papel’ bevestigd

Terwijl we met z’n allen met smart wachten op de start van seizoen drie op 19 juli, is nú al aangekondigd dat de Spaanse hitserie ‘La Casa De Papel’ een vervolg krijgt. Is dat bella of niet?!

Opnames al gestart

Producent Álex Pina heeft het nieuws donderdag bevestigd tijdens een persconferentie. Verder maakte de producent nog geen details bekend over het vierde seizoen, omdat dit anders het verhaal uit de derde reeks zou verklappen. De opnames van de vierde reeks zijn wel al gestart.

Populair 2.0

La Casa de Papel, dat in 2017 debuteerde op de Spaanse zender Antena 3 en vervolgens door de streamingdienst werd bewerkt, is de populairste niet-Engelstalige serie van Netflix. Het derde seizoen verschijnt op 19 juli.

Bekijk de trailer in onderstaande video:

Bron: ANP | Beeld: Still