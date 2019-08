Eindelijk! ‘You’ seizoen 2 verschijnt nog dit jaar op Netflix’

Seizoen één van Netflix’ ‘You’ sloeg afgelopen winter in als een bom. Iédereen had het erover en níemand kon wachten op nieuwe afleveringen. Dat wachten lijkt een eeuwigheid te duren, maar er is licht aan het eind van de tunnel: seizoen twee van de stalker-hit verschijnt nog dit jaar bij de streamingsdienst.

You – will miss het kerstdiner

Het lijkt erop dat de serie net als vorig jaar rond de kerstdagen aan het Netflix-aanbod wordt toegevoegd. Niks familie-etentjes en spelletjesavonden; bingen it is! Naar verluidt is 26 december D-day. Overigens heeft Netflix dit nog niet officieel bevestigd.

Wat kunnen we verwachten?

Waar het in seizoen één voornamelijk draaide om Beck, de love interest van stalker Joe, krijgen we in de nieuwe reeks te maken met een nieuwe liefde van Joe. We maken kennis met Love, gespeeld door Victoria Pedretti, bekend van The Haunting of Hill House. Zij zal alles veranderen, aldus showrunner Sera Gamble. “Seizoen één was een bijzonder verhaal dat we konden vertellen over de relatie tussen Joe en Beck, maar wat we in de finale hebben gedaan, dat is niet herhaalbaar. Laat ik het zo zeggen: Love is een een persoon is die hij alleen had kunnen ontmoeten na wat er tussen hem en Beck gebeurde. En tussen haakjes, Joe is niet op zoek naar liefde. Hij is echt diepbedroefd door wat er is gebeurd, en dus biedt Love hem een ander soort vriendschap.” Ook Penn is enthousiast over de komst van Love in de serie. “Er is een kant van Joe die we nog niet hebben gezien omdat haar personage in sommige opzichten het tegenovergestelde is van Beck”, vertelt hij.

Bron: RTL Boulevard | Beeld: ANP, Instagram