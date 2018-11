Wat hebben de sterren vandaag voor jou in petto?

Schorpioen

Je wilt zo graag alles goed doen. Houd in je achterhoofd dat je het niet iedereen naar de zin kunt maken. Je kunt het beste afgaan op wat je verstand je ingeeft, als je hart het daar ook mee eens is. Bij je partner zouden er onuitgesproken irritaties kunnen zitten. Hij of zij geeft dat misschien niet uit zichzelf aan, maar jij merkt het wel. Het is belangrijk dat jullie met elkaar in gesprek blijven, dan komen jullie er met zijn tweetjes wel uit.

Beeld: Sanne Bakker