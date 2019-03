Wat hebben de sterren vandaag voor jou in petto?

Schorpioen

Je had een onenigheid met iemand. Jullie hebben het bijgelegd, maar het kan blijken dat dat minder inhield dan je dacht. Waarschijnlijk was het alleen een staakt-het-vuren en dus geen vrede. Je zult al je tactiek aan moeten wenden om tot een overeenkomst te komen waar jullie allebei tevreden mee zijn. Jij hebt Jupiter aan jouw zijde en dat is totaal geen slecht teken. Zoek een lekker plekje uit in een café op een terrasje en begin met het grote genieten.

Beeld: Sanne Bakker