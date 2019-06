Wat hebben de sterren vandaag voor jou in petto?

Schorpioen

“Wie zit er aan mijn huisje”, vroeg de heks. De heks bestond niet echt, maar vandaag lijken alle mensen die vraag aan je te stellen. Misschien heb je meer of minder bewust het gevoel dat je de laatste tijd iets te veel gebruik hebt gemaakt van andere mensen. Op zich is het normaal dat mensen elkaar gebruiken, maar het zou kunnen dat de balans in jouw geval inderdaad uit evenwicht is. Laat dit een signaal zijn en verander er iets aan. Dit zou een dag kunnen zijn dat geven meer voldoening geeft dan nemen.

Beeld: Sanne Bakker