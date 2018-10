Wat hebben de sterren vandaag voor jou in petto?

Wanneer je vandaag gaat klussen, of anderszins aan de slag gaat, doe je er verstandig aan om alles drie keer te controleren. Voor je het weet heb je iets verkeerd gedaan en het is niet meer terug te draaien. Vraag dus of iemand anders er ook even bij komt kijken, want twee zien nog altijd meer dan één. Je bent niet iemand die snel vergeeft en vergeet, maar als je nu verder wilt, zul je wel moeten. Laat je frustraties eens helemaal los, anders zou je er zelfs fysiek nog last van kunnen krijgen.