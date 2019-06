Wat hebben de sterren vandaag voor jou in petto?

Schorpioen

Je zou eens wat beter voor jezelf moeten zorgen. Zoals je op dit moment leeft, sta je je eigen gezondheid alleen maar in de weg. Wees je dus eens bewuster van alle dingen die je doet en welke invloed dat op jou heeft. Je ergert je een beetje aan je partner. Hij of zij verwacht dat jij je altijd maar aan hem of haar aanpast. Toch mag hij of zij zich heus ook wel eens aan jouw werktijden, wensen of plannen aanpassen.

Beeld: Sanne Bakker