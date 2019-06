Wat hebben de sterren vandaag voor jou in petto?

Schorpioen

Als iemand werkelijk zo graag met je af wil spreken, dan moet hij of zij ook maar bellen. Jij hebt het er eigenlijk wel mee gehad om steeds het initiatief te moeten nemen. Die persoon ziet dat waarschijnlijk anders, of durft gewoon niet zo goed het voortouw te nemen. Zoek dat eerste eens uit, voordat je hem of haar bot afwijst. Probeer om het heden en de toekomst met een iets positievere instelling tegemoet te gaan. Je zult zien dat de dingen je dan veel makkelijker afgaan.

Beeld: Sanne Bakker