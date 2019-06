Wat hebben de sterren vandaag voor jou in petto?

Schorpioen

Wanneer je het niet helemaal ziet zitten, wees dan eens wat aardiger voor jezelf. Dat kost je niet zo veel energie, maar het levert je wel een boel op. Je kunt de dingen dan wat makkelijker aan. Je krijgt er in ieder geval een goed gevoel van. Je zou wel wat meer aan sport willen doen, maar je hebt niet zo veel tijd. Probeer dan in ieder geval al een sport of sportschool uit te kiezen. Maak ook alvast wat gaatjes in je schema, want op deze manier komt het er natuurlijk nooit van.

Beeld: Sanne Bakker