In 2015 hield één enkele foto de hele wereld in z’n greep. Welke kleur had ‘the dress’ nu, zwart met blauw, of wit met goud? Heb jij hier ook je hersens flink op gekraakt? Dan hebben we een nieuwe fijne breinbreker voor je waar het internet zich momenteel massaal over buigt.

Optische illusie

Een filmpje van een persoon op een schommel zorgt voor veel verwarring. Want welke kant gaat de schommelaar nu op? De één weet zeker dat de schommelaar richting de camera toe schommelt, terwijl de ander ervan overtuigd is dat de schommelaar naar het gebouw kijkt.

Discussie

Twitteraar Ana deelde afgelopen weekend een filmpje van TikTok, waarop te zien is hoe een persoon in de sneeuw aan het schommelen is. Op de video is het al een beetje donker aan het worden en de persoon is niet heel duidelijk te zien, wat de verwarring compleet maakt. Ana’s video is inmiddels al bijna zestien miljoen (!) keer bekeken en zorgt voor grote discussie op het web.

Im losing my mind can someone tell me which way he’s facing pic.twitter.com/gIvIDzRkOd — Ana (@esnycuddles) December 21, 2019

Helemaal de kluts kwijt

De meningen zijn ernstig verdeeld en door alle reacties die Ana krijgt, raakt Ana alleen maar meer in de war. “Ik word gek!”, schrijft ze. Welke kant denk jij de schommelaar op te zien gaan?

Het verlossende antwoord

Uiteindelijk geeft Ana zelf het verlossende woord. “Hij schommelt sowieso niet naar het gebouw, want zijn lichaam kan niet zomaar door de balk van de schommel gaan.” Kortom: de schommelaar schommelt naar de camera. De grote vraag is nu natuurlijk: had je het goed?

Beeld: iStock