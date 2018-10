Wat je vooral niét moet doen als je een grauwe schildwants spot in huis

Ben jij dit beestje al meerdere keren tegengekomen in huis en heb je géén idee wat het is? Maak kennis met de grauwe schildwants, die in eerste instantie alleen in Midden-Europa voorkomt, maar door het veranderende klimaat ook opduikt in Nederland.

Lees ook: Last van vliegen in huis? 5 tips om ze op afstand te houden

Na de tropische zomer houdt de warmte nog flink aan in Nederland en in zo’n klimaat voelt de grauwe schildwants zich wel thuis. Hoewel het beestje – dat ongeveer 1,5 centimeter groot is – vooral voorkomt in parken en tuinen, hebben sommigen ‘m ook al binnenshuis gespot. Je kunt ‘m herkennen aan zijn zwart-witte antennes én zijn geur, die niet heel aangenaam is. ‘Verder is de schildwants mooi gemarmerd’, beschrijft entomoloog Berend Aukema in een interview met Omroep Gelderland. ‘Hij is grijzig en aan de zijkant zwart met wit geblokt. De beestjes hebben een steeksnuit, maar de wants steekt niet. Normaal gesproken valt hij geen mensen aan en je kunt er ook niet ziek van worden.’

Niet doodslaan

Je hoeft dus niet bang te zijn voor de grauwe schildwants, maar er is één ding dat je beter niet kunt doen. Sla hem niet dood, klinkt het advies van Aukema. Niet alleen omdat het dieronvriendelijk is, maar ook omdat er een onaangename geur door vrijkomt. Daarentegen kun je het dier beter buiten zetten, al is de kans wél groot dat je ‘m binnen weer tegenkomt. In deze tijd van het jaar zitten ze daar namelijk het liefst en ze hebben maar een kleine opening nodig om hun weg naar binnen te banen.

Op de hoogte blijven van onze leukste artikelen en winacties? Schrijf je dan gratis in voor onze nieuwsbrief.

Bron: LINDAnieuws, RTL nieuws | Beeld: iStock