Ga je samenwonen? Denk dan vooral na over déze verhuiszaken

Verhuizen, samenwonen, of je huis babyproof maken? Dat wordt lekker woonbladen doorspitten en moodboards maken. Maar slik: er moet nog wel wat meer geregeld worden… No stress, Flair helpt je een handje. Er zijn namelijk dingen die erbij in kunnen schieten of waar je misschien niet zo snel aan denkt, maar onderstaande verhuiszaken kun je maar beter zo snel mogelijk achter de rug hebben.

1. Kopen of huren?

Een koophuis is een grote financiële verplichting. Een huurhuis is veel flexibeler en hoeft niet per se duurder te zijn, zeker niet als je in aanmerking komt voor een sociale huurwoning. Voorwaarde is wel dat jullie inkomen niet te hoog is. Woningcorporaties moeten minimaal 80 % van hun sociale huurwoningen toewijzen aan huishoudens met een inkomen tot € 38.035. Ook kun je als huurder in aanmerking komen voor huurtoeslag, en als het dak lekt of het riool verstopt is, draait je huurbaas op voor de kosten van de reparatie.

2. Overweeg een verbouwing

Je bent blij met je fijne tuin en leuke buren, maar groeit uit het huis. Een verbouwing is dan misschien wel goedkoper dan verhuizen, want dan betaal je geen kosten koper en verhuiskosten. Het voordeligst is als je de verbouwing van je eigen spaargeld kunt betalen, maar soms is het ook mogelijk om je hypotheek uit te breiden.

3. Hypotheek mee, ja of nee?

Als je gaat verhuizen, kun je de hypotheek gewoon meenemen naar een volgend huis. Maar het is juist ook een mooi moment om eens te shoppen bij een ander. Vraag bij een paar hypotheekverstrekkers een offerte op. Verhuis je naar een duurder huis, dan gelden voor die extra lening de nieuwe belastingregels van 2019.

4. Ding af op de makelaar

Aan onderhandelen ontkom je niet als je een huis koopt of verkoopt. Zelfs niet als je daarvoor een makelaar inschakelt. Want de kosten van de makelaar, courtage, zijn nooit in beton gegoten. Wees assertief en klets wat van die kosten af. Verkoop je je huis, dan krijgt een makelaar zo’n 1,5 % provisie en vaak ben je opstartkosten (zo’n € 500) kwijt. Voor een aankoopmakelaar betaal je vaak net iets minder.

5. Vraag je baas om verhuisvergoeding

Ga je vanwege je werk verhuizen, check dan eens of je werkgever bereid is om mee te betalen. Bij de afdeling personeelszaken weten ze vaak meer.

Money, money, money

Als je bovenstaande to-dolijst hebt afgevinkt, zijn er natuurlijk nog meer zaken die je zult moeten regelen als je gaat samenwonen. Vergeet bijvoorbeeld alles omtrent geld niet. Hulp bij nodig? Check dan dit lijstje even.

Tekst: Irene van den Berg