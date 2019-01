Ruzie met je partner? Deze twee woorden kun je beter niet gebruiken

Ruzies komen in de beste relaties voor en het is absoluut niet raar als je weleens kibbelt met je partner. Het is alleen wél belangrijk dat je op je taalgebruik blijft letten, óók tijdens een verhitte discussie. Zo zijn er twee woorden die je absoluut zou moeten vermijden.

Je hebt vast weleens naar je partner geroepen dat-ie iets ‘altijd’ verkeerd doet, of juist ‘nooit’ iets goed doet. Terwijl je – geef maar toe – van binnen echt wel weet dat dit niet zo is. En juist daarom zijn dit precies de twee woorden die je tijdens ruzies niet zou moeten gebruiken.

Blijf bij de feiten

Hoewel het makkelijk is om deze twee woorden in de strijd te gooien, is de kans groot dat je je partner ten onrechte beschuldigt. Daarnaast wordt het al gauw een welles-nietesspelletje waar niemand op zit te wachten. Wat je beter wél kunt doen? De meest gemakkelijke opgave is het niet, maar blijf bij de feiten. Oók in the heat of the moment. Wees eerlijk over hoe je je voelt en waarom je de dingen die er gebeurd zijn niet leuk vindt. Wedden dat je partner hier een voorbeeld aan neemt en jullie ruzies voortaan veel sneller uitgepraat zijn?

Bron: Goed Gevoel | Beeld: Shutterstock