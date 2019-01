Bijzonder: zwangere transman Ruben (20) uit ‘Hij is een Zij’ bevallen

In de aflevering van ‘Hij is een Zij’ die dinsdagavond werd uitgezonden, werd een bijzonder nieuwtje bekendgemaakt. Ruben, die twintig jaar geleden geboren werd als Suzanne, is bevallen van een kerngezond kindje.

Ruben is een van de transgenders die in het programma ‘Hij is een Zij’ wordt gevolgd door Jan Kooijman. In eerdere afleveringen vertelde hij dat hij zich altijd al anders voelde als kind en door het zien van programma’s over transgenders erachter kwam waar dat gevoel vandaan kwam. Hij voelde zich geboren in het verkeerde lichaam.

Inmiddels gaat Ruben drie jaar door het leven als man, maar heeft hij bewust gewacht met zijn medische transitie. Hij wilde namelijk proberen om samen met zijn vriend Kelvin een kindje te krijgen toen dat nog op een natuurlijke manier kon. Dat lukte, maar uiteindelijk bleek het toch pittiger dan verwacht, gezien de transitie daardoor langer moest worden uitgesteld.

Ties

In april 2017 werd het wachten beloond, want toen is Ruben bevallen van een kerngezonde zoon: Ties. Dit hebben de kijkers van ‘Hij is een Zij’ nu pas te zien gekregen, omdat Jan de deelnemers een langere tijd volgt om de transitie zo goed mogelijk in beeld te kunnen brengen.

Het lastige aan de bevalling vond Ruben dat het ziekenhuispersoneel zijn vrouwelijke lichaam zou zien. ‘Maar op dat moment moest ik ook gaan persen en toen was ik dat weer helemaal kwijt’, zegt hij tegen Jan, twee maanden nadat Ties geboren werd.

Transitie

Na de geboorte van Ties zal Ruben langzaam maar zeker beginnen aan zijn transitie, waarvan het verloop de komende weken wordt uitgezonden. ‘Nu ik dit heb afgerond, kan ik door.’

