Wat gaat RTL nu doen met ‘Late Night’? 7 BN’ers die het mogen proberen

Sinds Twan Huys na een maandenlange lijdensweg RTL Late Night voorgoed vaarwel zei, speculeert Hilversum er lustig op los. Wie gaat hem vervangen en wordt het nieuwe gezicht van de late avond? 7 kanshebbers.

1 en 2. Carlo en Irene

Vergeet Geer en Goor (dat is sinds Gerards vertrek naar RTL toch niet meer mogelijk), Carlo en Irene zijn namelijk óók een gouden duo. Het tv-stel doet altijd al héél veel samen – denk aan De TV Kantine – maar nu ‘Ireen’ SBS6 verlaat, staat de RTL-deur weer open. Waarom maakt RTL van Late Night niet gewoon een duo-show? En dit duo heeft alles: liefde voor elkaar, een gouden chemie én een dosis humor. En wie weet is het inderdaad zo dat Irene toch al op weg is naar RTL voor die Pittige Tijden-revival.

3. Paul de Leeuw

Oké, niet elke nieuwe show die Paul de Leeuw tegenwoordig presenteert, verandert in een succes. De kijkcijfers van zijn vroege Mooi weer De Leeuw-shows haalt hij bij lange na niet meer, maar erger dan Twans kijkcijferhorror kan bijna niet. Paul zit al bij RTL, heeft enorm veel ervaring met live-tv op de late avond én neemt zichzelf en anderen niet zo serieus. Maak RTL Late Night óók minder serieus en iets minder maatschappelijk en Paul is je man.

4. Art Rooijakkers

Waarschijnlijk moet de oud-Wie is de Mol?-presentator nog altijd bijkomen van die rotzooi achter de schermen. Wilde RTL hem nu wel of niet voor Expeditie Robinson en komt het door Art dat Dennis Weening nu zijn baan kwijt is? Who knows. Een valse start is het zeker. Gelukkig komt Art binnenkort met een nieuw interviewprogramma en de journalist heeft zeker genoeg nieuwskennis in huis om ook een talkshow te leiden. Art op RTL Late Night zetten zou een manier zijn om zijn imago wat op te krikken – of juist verder af te bouwen, als ‘ie dezelfde kijkcijfers als Twan behaalt. Interessant is het sowieso!

5. Beau van Erven Dorens

Zit momenteel in een niet te stoppen flow. Scoort hit na hit, sleept een Televizier-Ring in de wacht en is enorm geliefd bij half Nederland. Ja, het gaat lekker met Beau. Waarom hij een geschikte kandidaat is om Late Night te doen? Nou, hij deed RTL Summer Night al eens met verve en laten we nu eerlijk zijn: wie trekt er nu Linda de Mol weggaat de beste en meest steady kijkcijfers? Beau! Al moet hij nog wel even deze pikante uitspraken terugnemen.

6. Merel Westrik

Verraste dit seizoen héél veel Wie is de Mol?-kijkers door bekend te maken dat zij iedereen wekenlang geniaal voor de gek hield. De RTL Nieuws-presentatrice was natuurlijk al een betrouwbare factor voor RTL-kijkers. Door WIDM veranderde ze echter in een soort BN’er+. Tevens bezit ze meer dan genoeg keiharde journalistieke kennis om van Late Night weer een maatschappelijke show te maken. Wat het nog leuker maakt? Ze is BFF’s met Eva Jinek dus dan strijdt ze elke avond met haar bestie om de kijkcijfers!

7. Loretta Schrijver

Stiekem is er niemand grappiger dan Loretta Schrijver. Deze Koffietijd-bazin is een steady factor voor RTL. Waarom beloont de zender haar niet eens met een, euhm, iets ‘prestigieuzer’ programma? Genoeg ervaring met live-tv en bovendien zorgt ze meteen voor een gezellige sfeertje. Laat haar dan ook gewoon Koffietijd-maatjes Quinty en Pernille meenemen en je hebt gewoon een keigoede show vol zelfspot en onbedoelde humor. Want ja, Loretta maakt nogal eens kleine, schattige foutjes. Bovendien is niemand op tv zó zichzelf als haar. Kijk maar.

Bron: Superguide | Beeld: ANP