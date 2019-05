Dit weekend 27 graden! Deze roze ventilator houdt je hoofd koel

Is het dit weekend dan eindelijk tijd om de rokjes uit de kast te trekken? Volgens de verwachtingen wel. Heerlijk dat de zomerse temperaturen onze kant op komen. Maar de zomer gaat ook vaak gepaard met benauwde hitte. Gelukkig voor ons is er nu een super trendy manier om af te koelen, namelijk met deze roze ventilator.

Deze superschattige ventilator is klein, maar daardoor ook mega handig. Je kan ‘m overal mee naartoe nemen. Op een warme zomerdag zorgt hij voor effectieve verkoeling zodat jij niet je make-up eraf hoeft te zweten. En het mooiste is dat de ventilator werkt via een USB-stick. Als je dus in het zonnetje je laptop openklapt, kan je de ventilator gewoon verbinden via je USB-portal. Briljant!

Echt HEMA

Deze gezellige roze ventilator is de koop bij de geweldige HEMA. En dat betekent meteen dat je er niet diep voor in de buidel hoeft te tasten; voor € 5 kan jij koeltjes de zomer door. Hou je niet van roze? Geen probleem. De ventilator is ook in het zwart, groen, oranje, geel en zilver te koop. Ben jij al verkocht? Wij zijn fan.

Bron: Beautify | Beeld: Instagram, HEMA