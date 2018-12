Gemist: dit was de pijnlijkste afwijzing ooit in ‘First Dates’

In het programma First Dates volgen we stelletjes die voor het eerst met elkaar op date gaan. De ene keer verloopt zo’n date vlekkeloos, terwijl je de andere keer met kromme tenen naar een pijnlijke afwijzing kijkt. Zoals ook gisteravond.

Lees ook

Heerlijk: zó beleeft Twitter de grande finale van ‘Boer Zoekt Vrouw’

Gênant

In de uitzending van maandagavond vonden kijkers het namelijk verschrikkelijk gênant om te zien hoe de 36-jarige Sjef uit Geldrop op een respectloze en onaardige manier werd afgewezen door automonteur Roy (36) uit Boxtel.

Eens iets anders

Aan de bar bij Victor legt Roy uit dat hij hoopt dat de programmamakers een keer een andere date voor hem uitzoeken dan hijzelf zou doen. “Want ik doe het kennelijk dus al 36 jaar verkeerd”, legt de automonteur uit. Roy wordt gekoppeld aan Sjef, een goedlachse leraar in het speciaal onderwijs.

Weinig gemeen

Even later worden de mannen door Sergio naar hun tafel gebracht. Beide kerels zijn dol op toneel en spelen zo regelmatig in een toneelstuk of klucht. Maar dat is eigenlijk de enige overeenkomst tussen het stel. Het grootste verschil tussen Roy en Sjef is de ervaring op liefdesgebied. De introverte Sjef kwam wat later uit de kast dan Roy en heeft eigenlijk amper ervaring met gelijkgestemde mannen. Terwijl de zelfverzekerde Roy aan de andere kant al meerdere onenightstands had, maar nooit echt een succesvolle relatie.

Moederskindje?

Een tikkeltje ongeïnteresseerd noemt Roy Sjef ‘een mogelijk moederskindje dat waarschijnlijk te beschermd is opgevoed’ en dat laat al doorschemeren dat hij misschien niet de aardigste persoon is om mee op date te gaan. Hij is recht door zee en dat was vooral op het einde van de date te merken.

‘Vrienden genoeg’

Na de prangende vraag ‘Willen jullie elkaar nog een keertje zien?’ laat Sjef weten dat hij het leuk zou vinden Roy nog een keer te ontmoeten, maar dan zonder camera’s. “Zodat we op die manier een stukje delen met elkaar. Maar dan zonder een liefdesverhaal erin”, stamelt Sjef. Je ziet Roy bedenkelijk kijken. Hij reageert daar dan ook allerminst aardig op. “Ik heb vrienden genoeg en heb er niet nog eentje nodig.” Bam, dat was een klap in het gezicht van Sjef.

Toppunt van arrogantie

Op Twitter raakt men niet uitgepraat over deze pijnlijke afwijzing. Ze vinden het sneu voor Sjef en komen ontzettend lief voor hem op. “Nou zeg! Je kunt best geen match zijn, maar heb eens een beetje respect voor je medemens”, klinkt het gelijk. Nee, kijkers zijn het er duidelijk over eens dat je zo niet met elkaar omgaat tijdens een blind date. Ze noemen het zelfs ‘het toppunt van arrogantie’. Ze kunnen zich dan ook amper voorstellen dat hij daadwerkelijk zoveel vrienden heeft.

Bekijk hier de awkward date terug.

We zijn al 10 minuten verder, maar ik zit me nogsteeds te verbazen over de botte eikel van een Roy. Dat hij Sjef afwijst op een lompe manier vond ik nog zo-zo. Maar die afgunst en zijn betweterigheid tijden het eten waren echt het toppunt van arrogante! #bah #firstdates — Truus de Mier (@TruusDeMierpiep) December 3, 2018

Nou zeg! je kunt best geen match zijn, maar heb eens een beetje respect voor je medemens 😕 #firstdates — Margot (@Goowtjuhh) December 3, 2018

‘Ik heb vrienden genoeg en heb er niet nog één nodig!’ Sorry, maar daar kan ik me dus helemaal niets bij voorstellen!

Wat ‘n pisvlek ben jij! #FirstDates pic.twitter.com/N8Tpa03iVw — Sebastiaan Zoet-de Munck. 🕴🏻 (@SeWTFstiaaN) December 3, 2018

Mooi joh, de uitspraak die het meest spraakmakend is op Twitter. Ik heb vrienden genoeg ik heb er niet nog 1 nodig… Roy, je bent de meest geciteerde Nederlander, gefeliciteerd! #FirstDates pic.twitter.com/A00FhAQxPF — Femke (@cozzzmicgirl) December 3, 2018

Wauw, Roy, anders doe je even aardig. Sjef, ik vind je top! #FirstDates — Linda Rijpert (@lindarijpert) December 3, 2018

“Ik heb vrienden genoeg, dus ik heb er niet nog eentje nodig” Wát een kwetsende opmerking. Afwijzen kan ook subtiel en respectvol. #FirstDates #bnn #vara — Poes (@Stresscounselor) December 3, 2018

“Ik heb genoeg vrienden” hij won zo juist een Oscar in de categorie hufter gedrag #firstdates — Edwin (@Edwincuracao) December 3, 2018

Roy doet totaal niet mee aan het #firstdates protocol. Niet eens zeggen dat hij het gezellig vond en gewoon aangeven "ik heb vrienden genoeg" 😂😂 — Provie (@EProvie) December 3, 2018

Op de hoogte blijven van onze leukste artikelen en winacties? Schrijf je dan gratis in voor onze nieuwsbrief.

Bron: Libelle | Beeld: iStock