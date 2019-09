Op zoek naar toffe rotan eetkamerstoelen? Hier scoor je ze voor een prikkie

Wil jij jouw interieur een make-over geven maar heb je geen idee waar je moet beginnen? Wij hebben een pareltje gevonden waardoor je het waarschijnlijk wél weet. Wacht maar tot je onderstaande rotan eetkamerstoelen ziet. Te mooi, toch?

Als je dacht dat je altijd diep in de buidel moet tasten om grote spullen aan te schaffen voor in huis, heb je het mis. In de webshop van Lidl ben je namelijk ook aan het juiste adres als je hebbedingen voor je interieur wil kopen. En zoals je gewend bent van de budgetsupermarkt gaan óók die artikelen voor een zacht prijsje over de (digitale) toonbank.

On trend

Neem bijvoorbeeld deze eetkamerstoelen. Van rotan, wat vandaag de dag weer helemaal hip is! Het leukste van alles is dat ze slechts 59,99 euro per stuk kosten. Prima prijsje, toch? Wij zetten onze oude stoelen alvast op Marktplaats!

