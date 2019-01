Betekent rommel in huis automatisch dat je ook financieel in de knoop zit?

Ontspullen, Marie Kondo’s KonMari, uitmesten, opruimen en ordenen, kortom: je leven op orde brengen is hét ding om je deze maand mee bezig te houden. En ja ja, een opgeruimd huis staat voor een opgeruimd hoofd, die kennen we nu wel. Maar is er ook een verband tussen een opgeruimd huis en goed geldbeheer? Of beter gezegd: staat rommel in je huis gelijk aan slecht omgaan met geld?

Lees ook: Let’s KonMari: vijf manieren waarop je hersenen worden beïnvloed door rommel

Het antwoord is: ja. De rommel in je huis is het gevolg van uitstelgedrag en niet gemaakte beslissingen. Dat is eigenlijk vrij logisch: als we onze bezittingen niet op orde krijgen, zijn ook andere aspecten van ons leven – zoals de post, rekeningen en budgettering – waarschijnlijk niet op orde. Maar als je het één oplost, los je dan automatisch ook het ander op?

Visualiseren

Volgens Kaitlin Roberts, een gecertificeerd KonMari-consultant (ja, dat bestaat), is ook daar het antwoord ‘ja’ op. Stap één in het opruimproces van Marie Kondo is namelijk het ‘visualiseren van je ideale leven’. Hierbij is het de bedoeling dat deze visie verder gaat dan de juiste deksels op de juiste tupperware-bakjes. Door je ideale leven te visualiseren, ‘leer je te identificeren wat je waarde oplevert en heb je de mogelijkheid om veranderingen aan te brengen om je financiële gewoonten beter op deze visie af te stemmen,’ aldus Roberts.