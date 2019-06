De films waar wij soms stiekem heel veel zin in hebben zijn toch wel de Hollandse romantische komedies. Gewoon even lekker gedachteloos op de bank een filmpje kijken. Gelukkig zijn deze films er in overvloed. Niet lang geleden ging ‘Singel 39’ bijvoorbeeld nog in première en blijft het aanbod groeien.

Omdat romcoms zulke fijne wegkijkers zijn, zet Flair samen met video-on-demand-dienst Pathé Thuis de vijf leukste voor jou op een rij.

1. Verliefd op Cuba

Als Loes (Susan Visser) hoort dat haar dochter Maartje (Abbey Hoes) gaat trouwen met een Cubaan, vliegt ze direct naar Cuba om daar een stokje voor te steken. Mét haar zoon, ex en zijn nieuwe partner. Op het prachtige eiland vol met karakteristieke stadjes en oldtimers komt Loes terecht in een grote, verliefde chaos. Een film die je ongetwijfeld in de zomerse stemming brengt! De film is te zien vanaf 5 juni.

2. Huisvrouwen Bestaan Niet

“Het huishouden is als het leven zelf: als je het aan de ene kant op orde hebt, is het aan de andere kant weer een teringzooi”, aldus de ontslagen journalist Marjolein (Jelka van Houten). Samen met haar zus (Eva van de Wijdeven) en haar moeder (Loes Luca) bespreken ze de dagelijkse bezigheden en komen ze erachter dat het leven niet altijd loopt zoals je wilt. Een frisse komedie gebaseerd op het toneelstuk Huisvrouwmonologen van journaliste Sylvia Witteman.

3. All You Need is Love

Al is All You Need is Love een typische kerstfilm, hij blijft stiekem geschikt om op elk moment te kijken. Maarten ter Horst (Fedja van Huêt) is de presentator van het bekende programma, maar is zelf het geloof in de liefde kwijtgeraakt. Zonder dat zijn redactie het weet, stapt Maarten vlak voor de liveshows het vliegtuig in naar de Schotse hooglanden. De redactie blijft radeloos achter. Zal Dr. Love op tijd gevonden worden?

4. Gek van Geluk

Met Plien van Bennekom in de hoofdrol weet je dat er een glimlach op je gezicht zal verschijnen. In Gek van Geluk speelt ze de liedjesschrijfster Lena. Zij kampt met een flink writer’s block die volgens haar vriendin Valerie alleen met een nieuwe liefde verdwijnt. Zo gezegd, zo gedaan. Valerie huurt de werkloze acteur Hugo in om Lena te verleiden en te inspireren om weer liedjes te schrijven. Waar niemand rekening mee houdt is dat Hugo zelf gevoelens krijgt voor Lena.

5. Het Leven is Vurrukkulluk

In Het Leven is Vurrukkulluk worden de twee beste vrienden Boelie (Géza Weisz) en Mees (Reinout Scholten van Aschat) verliefd op de Vlaamse Panda die ze in het Vondelpark tegen het lijf lopen. In ditzelfde park is de passie bij Etta en Ernst-Jan ver te zoeken en slaat de vlam tussen oude bekenden Rosa en Kees weer over. Deze verrassende film is met veel liefde gemaakt en die sfeer zal je proeven.

