Zwijmelen! Eerste romantische streamingsdienst van Nederland in aantocht

Als je fan bent van romantische films, kun je vanaf 19 december nonstop zwijmelen. Er is (alweer) een nieuwe streamingsdienst in aantocht en op WithLove vind je alléén maar romantische komedies én dramafilms. Héérlijk toch?

Dekentje, wijntje, snackje, go!

Het doel van WithLove is dat je niet langer hoeft te zoeken naar de perfecte romcom voor je date night, want ze bieden eindeloos veel films uit het genre aan. Daar kom je de koude winterdagen wel mee door. Je kunt onder meer genieten van Autumn in New York, Hartenstraat en The Heart of Christmas.

Abonnement

De eerste 14 dagen zijn gratis, daarna betaal je 5,95 per maand voor de dienst. Als je december al duur genoeg vindt door alle kerstcadeaus die je nog moet kopen, is er nog goed nieuws: als je je aanmeldt voor de nieuwsbrief, maak je kans op een van de 25 gratis jaarabonnementen.

Lovely December

WithLove is niet de enige die in december begint met het uitzenden van romcoms: tv-zender NET5 komt voor het vierde jaar op een rij met de themamaand Lovely December. Hier zenden ze gedurende de maand je favoriete romcoms en kerstfilms uit. Al je favoriete films komen dan voorbij: Love Actually, Notting Hill, The Holiday, The Santa Clause en New Year’s Eve. Dat wordt ook zeker genieten!

