De meest romantische Netflix-films om bij te zwijmelen op Valentijnsdag

Het is bijna weer tijd voor de meest romantische dag van het jaar. Of je nu Valentijnsdag viert of niet, een film kijken met je partner klinkt altijd als een goed idee. Daarom, voor degenen die liever thuis blijven dan zich begeven tussen alle andere stelletjes, hebben wij speciaal de meest romantische Valentijnsfilms op een rij gezet. Kunnen jullie lekker knus tegen elkaar aan liggen. Met chocolade.

To All The Boys I’ve Love Before

Zeker kijken als je deze film, die we inmiddels al klassieker mogen noemen, nog niet gezien hebt. Een heerlijke teenage drama, maar met een flinke dosis humor én leuk voor jong en oud.

Set It Up

Set It Up is een typische Amerikaanse rom-com waar jullie gegarandeerd samen van gaan genieten. In de film worden twee workaholics aan elkaar gekoppeld door hun assistenten. Zullen ze verliefd worden?