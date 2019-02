Iets te enthousiast geweest met rode pepers? Zo los je het snel op

Pittig eten: je houdt ervan óf krijgt het al Spaans benauwd bij de gedachte eraan. Kook jij graag met veel kruiden en specerijen, maar kom je er bij het proeven achter dat je tóch een beetje bent uitgeschoten met de pepers? Flair to the rescue.

Als je een grote pan eten hebt gekookt dat aan de té pittige kant is, hoeft het gerecht gelukkig niet linea recta de vuilniszak in. Met de toevoeging van bepaalde ingrediënten – afhankelijk van welke bij de smaak van je gerecht past – zorg je er namelijk gewoon weer voor dat het eetbaar is. Onderstaande producten zijn je redders in nood:

1. Pindakaas

Pindakaas is niet alleen lekker op een ouderwetse boterham, maar weet ook de pittigheid uit je gerechten te halen. Het broodbeleg verbetert namelijk het evenwicht in het te scherpe gerecht en zorgt er op die manier voor dat je mond niet in brand hoeft te staan bij iedere hap. In welke gerechten je pindakaas kunt gebruiken? Vooral in romige soepen, soepen en Aziatische gerechten doet het smeersel wonderen.

2. Suiker

Een pittige smaak kun je neutraliseren door iets zoets toe te voegen; dit brengt meer balans in het gerecht. Je kunt kiezen voor een schepje suikerkorrels, maar honing is ook een goed idee. Heb je beide zoetstoffen niet in huis maar liggen er wél nog tomaten in de groentela? Ook die kun je, gezien ze van nature zoet zijn, gebruiken om de smaak te neutraliseren.

3. Zuivel

Het eiwit caseïne dat bijvoorbeeld in melk zit, zorgt ervoor dat de pittige bestanddelen verdwijnen. Geen liefhebber van melk? Zure room werkt minstens zo goed. Over zuur gesproken: limoensap of balsamicoazijn zorgen ervoor dat zoete smaken worden versterkt, en die zorgen er weer voor dat de pittigheid wordt geneutraliseerd. Daar kun je dus ook altijd een paar druppels van toevoegen om de werking van de andere ingrediënten te verbeteren.

